Санкции в отношении российского футбола будут продлены. Согласно информации главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которой он поделился в социальных сетях, сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат Европы 2024 года.

Жеребьёвка отборочного цикла пройдёт 9 октября. Сборная России в процедуре принимать участия не будет.

Таким образом, ещё как минимум два года сборная России будет проводить только товарищеские матчи.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 сентября – против Кыргызстана на поле соперника. В настоящий момент Валерий Карпин готовит команду на базе в Новогорске.