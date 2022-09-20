Капелло оценил шансы сборной Англии выиграть ЧМ-2022

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло выказался относительно шансов сборной Англии выиграть чемпионат мира, который стартует в ноябре на полях Катара.

«Как экс-наставник сборной Англии могу сказать, что осенью команда набирает такую форму, в которой готова противостоять любой команде мира. Это лучшее время для британцев. Весной у них наоборот снижался физический уровень, а летом было и вовсе тяжко. Хочу проверить свои наблюдения. Интересно, смогут ли они выиграть мундиаль, в лучший для себя игровой период», - передает слова Капелло Sky Sports.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Ирана, Уэльса и США.