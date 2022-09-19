​Губерниев: «Матча с Боснией не будет»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины не состоится.

Напомним, что товарищеский матч между россиянами и боснийцами был анонсирован на 19 ноября. Встречу планируется провести в Санкт-Петербурге. Впрочем, решение сыграть против России вызвало волну недовольств, в том числе непосредственно в стане сборной Боснии и Герцеговины.

«Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки», - сказал Губерниев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 24 сентября – против Кыргызстана.