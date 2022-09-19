​Источник рассказал, почему Сазонов решил представлять Грузию, а не Россию

Защитник Саба Сазонов, представляющий «Динамо», отправился в ряды молодёжной сборной Грузии, хотя мог оказаться в молодёжной сборной России.

По информации «Чемпионата», Российский футбольный союз связался с Сазоновым раньше, чем представители Федерации футбола Грузии. Впрочем, до реального вызова долгое время дело не доходило, и футболист активных действий так и не дождался.

Согласно данным источника, Федерация футбола Грузии, которая позже вышла на игрока, действовала гораздо активнее, чем РФС.

«Пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», - поведал источник.