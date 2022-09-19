На канале сборной России в «Телеграме» было опубликовано видео с первыми словами главного тренера команды Валерия Карпина на сентябрьском сборе.

«Добрый день всем. С приездом. 22-го числа будет тренировка и улетаем, поэтому нужно хорошо восстановиться. Завтра ещё подъедут те, кто сегодня играют. Понятно, что завтра тоже будет «лайтовая» тренировка. Опять же, нужно хорошо восстановиться, чтобы послезавтра начать трудовую неделю. Окей? Поехали», - сказал Карпин. Очевидно, видео было снято в воскресенье.

В субботу, 24 сентября, сборная России проведёт гостевой матч против национальной команды Кыргызстана.