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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала первые слова Карпина на сборе видео

 
19 Сентября 2022 • 15:50 Комментировать

На канале сборной России в «Телеграме» было опубликовано видео с первыми словами главного тренера команды Валерия Карпина на сентябрьском сборе.

«Добрый день всем. С приездом. 22-го числа будет тренировка и улетаем, поэтому нужно хорошо восстановиться. Завтра ещё подъедут те, кто сегодня играют. Понятно, что завтра тоже будет «лайтовая» тренировка. Опять же, нужно хорошо восстановиться, чтобы послезавтра начать трудовую неделю. Окей? Поехали», - сказал Карпин. Очевидно, видео было снято в воскресенье.

 

В субботу, 24 сентября, сборная России проведёт гостевой матч против национальной команды Кыргызстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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