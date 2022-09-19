Национальная команда Бельгии провела презентацию нового комплекта игровой формы. Как сообщается в социальных сетях «красных дьяволов», футболка выполнена в традиционном красном цвете с желтыми и черными вставками. На рукава нанесен принт пламени.

Техническим спонсором сборной является немецкий производитель спортивной экипировки Adidas.

Дебютный поединок в новом комплекте формы подопечные Роберто Мартинеса проведут против Уэльса в Лиге наций. Игра состоится в четверг, 22 сентября.

На чемпионате мира – 2022 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Марокко, Хорватии и Канады.