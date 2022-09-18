Игроки сборной Аргентины боятся прикасаться к Месси на тренировках

Защитник национальной сборной Аргентины Неуэн Перес рассказал, что во время тренировочного процесса футболисты стараются избегать жестких контактов с главной звездной команды Лионелем Месси.

«Я боюсь прикоснуться к нему, мы должны оберегать Лео. Если он получит травму во время тренировочного занятия, у нас возникнут большие проблемы. Нам не нужно быть идиотами», - передает слова Переса Ole.

Напомним, что в этом месяце сборная Аргентины проведет два товарищеский матча – против Гондураса (23 сентября) и Ямайки (27 сентября).

Месси в этом сезоне забил три гола и отдал семь ассистов в Лиге 1.