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Чемпионат мира по футболу 2022

Вратарь не попал в сборную Нидерландов из-за пропущенного звонка в WhatsApp

 
17 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать

Удивительная история случилась в молодежной сборной Нидерландов. Вратарь «Аякса» Джей Гортер не поедет в расположение команды из-за необычной причины.

Изначально голкипер получил вызов в стан сборной, однако долго не выходил на связь, игнорируя сообщения тренера вратарей Зирдавана дер Берга. В итоге Гортер был отцеплен от финальной заявки.

Однако позже выяснилась причина долгого отсутствия вратаря, которое стоило ему места в сборной. Джей находился в больнице, поддерживая свою маму.

В первом составе «Аякса» Гортер провел один матч в местном чемпионате, а также защищал ворота амстердамцев в недавнем поединке на Суперкубок. Однако «ПСВ» поразил его ворота пять раз.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Нидерландов Джей Гортер
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