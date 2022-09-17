Вратарь не попал в сборную Нидерландов из-за пропущенного звонка в WhatsApp

Удивительная история случилась в молодежной сборной Нидерландов. Вратарь «Аякса» Джей Гортер не поедет в расположение команды из-за необычной причины.

Изначально голкипер получил вызов в стан сборной, однако долго не выходил на связь, игнорируя сообщения тренера вратарей Зирдавана дер Берга. В итоге Гортер был отцеплен от финальной заявки.

Однако позже выяснилась причина долгого отсутствия вратаря, которое стоило ему места в сборной. Джей находился в больнице, поддерживая свою маму.

В первом составе «Аякса» Гортер провел один матч в местном чемпионате, а также защищал ворота амстердамцев в недавнем поединке на Суперкубок. Однако «ПСВ» поразил его ворота пять раз.

