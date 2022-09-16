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Президент «Текстильщика» высказался о матче против сборной России

 
16 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать

Почётный президент футбольного клуба «Текстильщик» Юрий Ермаков рассказал свое мнение о возможном матче коллектива из Иванова против национальной команды России.

«У нас там есть группа креативщиков, не могу пока ответить, шутка это или нет, они могут и скреативить так», — рассказал функционер в интервью Legalbet.

Напомним, что «Текстильщик» выразил желание провести спарринг с подопечными Валерия Карпина, отметив готовность к теплому приему сборной и полным трибунам на возможной встрече.

Однако у российской сборной уже запланированы три игры на осень. Соперниками станут Киргизия, Иран, а также Босния и Герцеговина, но матч с европейской командой находится под вопросом из-за массового бойкота игроков и местных чиновников. Возможен матч и против сборной Казахстана.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Сборная России Юрий Ермаков
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