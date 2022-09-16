Эквадор едет на ЧМ-2022, повторная апелляция Чили отклонена

Апелляционный комитет ФИФА отклонил повторное обращение Федерации футбола Чили на исключение Эквадора из состава участников чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что причиной для недовольства стал защитник южноамериканцев Байрон Кастильо, который, по мнению чилийцев, имеет колумбийское гражданство, а также поддельный возраст. Из-за этих обстоятельств Кастильо не имел права выступать за Эквадор в отборе на мундиаль.

Тем не менее, чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций не впечатлили аргументы протестующих, и Эквадор сможет принять участие на ЧМ-2022. Более того, южноамериканцы откроют турнир 20 ноября поединком с хозяевами турнира. Другими соперниками станут Нидерланды и Сенегал.

