Сборная России договаривается с новым соперником

Сборная России может провести товарищеский поединок с национальной командой Казахстана, сообщил представитель Федерации футбола Казахстана Олжас Абраев. Эта новость опубликована в телеграм-канале Sport24.

По данным источника, казахстанская сторона предлагает россиянам сыграть контрольную встречу 16 ноября, однако эта дата не устроила Российский футбольный союз. Стороны сейчас обсуждают другие варианты.

24 сентября сборная России проведет гостевой спарринг с командой Кыргызстана. Кроме того, на ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.