Состоялась презентация новой игровой формы сборной Португалии, в которой подопечные Фернанду Сантуша выступят не грядущем чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Домашний комплект изготовлен в красно-зеленой расцветке, которая отсылает к флагу страны. Выездная экипировка выполнена в белом цвете, футболка по центру украшена красно-зеленой полосой, а на рукавах можно увидеть окантовку темного цвета.

Напомним, что португальская сборная попала в группу Н. За путевку в плей-офф мундиаля Роналду и компания поборются с национальными командами Южной Кореи, Ганы и Уругвая.