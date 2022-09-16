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Чемпионат мира по футболу 2022

Представлена форма сборной Португалии на ЧМ-2022 фото

 
16 Сентября 2022 • 08:35 Комментировать

Состоялась презентация новой игровой формы сборной Португалии, в которой подопечные Фернанду Сантуша выступят не грядущем чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Домашний комплект изготовлен в красно-зеленой расцветке, которая отсылает к флагу страны. Выездная экипировка выполнена в белом цвете, футболка по центру украшена красно-зеленой полосой, а на рукавах можно увидеть окантовку темного цвета.

Напомним, что португальская сборная попала в группу Н. За путевку в плей-офф мундиаля Роналду и компания поборются с национальными командами Южной Кореи, Ганы и Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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