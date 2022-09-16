Рамоса вновь пригласили в испанскую сборную

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может быть доволен - он вновь заработал приглашение в испанскую сборную. Прошлый сезон для Рамоса оказался столь неважным, что он даже перестал попадать в состав национальной команды, однако пропуск чемпионата мира, который должен стать последним в его карьере, явно не входил в планы Рамоса.

Он прибавил, начал регулярно выступать за клуб, и это не прошло незамеченным - Луис Энрике включил его в предварительный список игроков на сентябрьские матчи испанской национальной команды, которая сыграет со Швейцарией и Португалией. В последний раз Рамос играл за сборную 31 марта 2021 года.