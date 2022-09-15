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Чемпионат мира по футболу 2022

Каррагер оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2022

 
15 Сентября 2022 • 19:54 Комментировать

Экс-защитник национальной команды Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал перспективы родной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В интервью The Sun защитник отметил, что подопечным Гарета Саутгейта будет тяжело на предстоящем мундиале, поскольку есть несколько сборных, которые могут обыграть родоначальников футбола в очном поединке. «Англии нужно держать своих лучших игроков на поле и в хорошей форме, чтобы дать им возможность проявить себя. Поэтому я ожидаю, что Англия будет действительно конкурентоспособной», — заявил Каррагер в интервью известному изданию. 

Напомним, что в Катаре англичане попали в группу к Ирану, Уэльсу и США.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира Джейми Каррагер
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