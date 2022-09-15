​Уткин: «Киргизы с Россией играть не могут, боснийцы – не хотят»

Известный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с товарищескими матчами сборной России.

24 сентября российская сборная должна сыграть с Кыргызстаном, а 19 ноября – с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, некоторые боснийские игроки и функционеры выступили против матча с Россией.

«Боснийцы артикулировали, видимо, главную причину, по которой они так не хотят играть с нами. Они не хотят быть первыми, кто сыграет с Россией из европейских сборных. А там сейчас выбор очень небольшой.

Босния с нами играть не хочет, а Киргизия – не может. Оказывается, медиаправа уже не принадлежат Киргизской федерации футбола. Получается, что нельзя обеспечить трансляцию на Россию. А какого демона ехать играть в Киргизию, если на это даже нельзя посмотреть?

Одни не могут, другие – не хотят. Киргизы не могут, боснийцы – не хотят. Что делать нам – непонятно», - сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.