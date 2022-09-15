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Чемпионат мира по футболу 2022

Дешам считает, что Погба будет бесполезен для Франции на ЧМ, если не наберёт форму

 
15 Сентября 2022 • 18:39 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предупредил Поля Погба о том, что тот должен быть в отличной форме, чтобы заработать путёвку на чемпионат мира 2022 года.

«Он не поедет [на чемпионат мира] только потому, что является «основным игроком». Если у него не будет игровой практики, и он будет не в лучше форме, то это бесполезно», - цитирует Дешама Goal.

Напомним, в начале сентября Поль Погба перенёс операцию на колене. Ожидается, что он вернётся в строй только в ноябре.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Ранее турнир никогда не проводился в это время года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Поль Погба
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Сентября 2022 в 18:46
Дешам, да ты шаман... Хе-хе..
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