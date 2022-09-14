Сборную России могут допустить до жеребьёвки отбора на Евро, считает Заболотный

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный положительно оценил шансы сборной России на допуск к жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Верю ли в то, что сборная России будет допущена до жеребьёвки? Я всегда надеюсь на самое лучшее, поэтому верю до конца. Но как будет, так будет, не от нас зависит многое», - цитирует Заболотного ТАСС.

Также Заболотный отметил, что не был удивлён отсутствием своей фамилии в расширенном составе национальной команды на матч против Киргизии. Форвард считает, что объективно пока «не наиграл на сборную».

Жеребьёвка, напомним, пройдёт 9 октября в Германии.