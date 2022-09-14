Футбольная ассоциация Сараева высказалась за отмену матча против России

Скандал вокруг товарищеского матча сборной России против Боснии и Герцеговины набирает обороты. За отмену выступили в крупнейшем кантоне страны.

По информации Dnevni Avaz, комитет Футбольной ассоциации Сараевского кантона собрал специальное совещание из-за согласия на встречу с российской командой. Что интересно, одним из голосовавших за проведение поединка в Санкт-Петербурге был и представитель Футбольной ассоциации Сараева – Фуад Чольпа.

Организация из крупнейшего кантона страны выступила с просьбой отменить поездку в Россию до 23 сентября. В этот день Босния и Герцеговина проведет важный матч в рамках Лиги наций УЕФА против сборной Черногории. Напомним, что встреча в Северной столице запланирована на 19 ноября.

