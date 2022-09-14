​Баринов считает, что матч Россия – Босния и Герцеговина не состоится

На прошлой неделе было объявлено о том, что 19 ноября пройдёт товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. Команды должны сыграть в Санкт-Петербурге.

Информация о проведении игры повлекла за собой недовольства, в том числе в рядах боснийской сборной. Так, например, Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступают против игры с Россией.

По мнению полузащитника российской сборной Дмитрия Баринова, игра с боснийцами не состоится.

«Я думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть», - высказался Баринов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Баринов отметил, что он не разговаривал с Валерием Карпиным о будущих матчах сборной России.