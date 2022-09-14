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Чемпионат мира по футболу 2022

​В футбольной федерации Кыргызстана отреагировали на слухи о срыве матча с Россией

 
14 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать

Поговаривают, что товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России, который запланирован на 24 сентября, может сорваться. На эту информацию отреагировали в футбольной федерации Кыргызстана.

«Товарищеский матч Кыргызстан – Россия состоится», - такая новость появилась на сайте местного футбольного союза.

Информация из российских СМИ о возможном срыве матча называется неправдивой. При этом отмечается, что стороны продолжают переговоры.

«На сегодняшний день обговорена дата – 24 сентября», - говорится в сообщении. Это наводит на мысль о том, что игра может состояться и в другой день.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кыргызстана
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