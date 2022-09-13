​Кокорин может вернуться в сборную России – тренер «Ариса»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Кокорин сменил «Фиорентину» на «Арис». Рулевой кипрской команды Алексей Шпилевский высказался о футболисте.

По словам Шпилевского, в настоящий момент Кокорин только набирает форму. Тренер отметил положительный заряд и большое желание футболиста играть.

Шпилевский считает, что в будущем Кокорин может вернуться в ряды национальной сборной России.

«Он хочет всё доказать в первую очередь себе. Так что, думаю, к нему из сборной ещё вернутся», - сказал Шпилевский в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Кокорин в последний раз играл за сборную России в 2017 году.