​Пьянич: «Ничего не имею против российских игроков, но я не могу сыграть в этом матче»

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич снова выступил против проведения товарищеского матча против России.

Как известно, на прошлой неделе была анонсирована встреча россиян и боснийцев в Санкт-Петербурге. Она должна пройти в субботу, 19 ноября.

«Ничего не имею против российских игроков, но мы должны быть солидарными со всеми и отказаться от встречи с Россией. Я не могу сыграть в этом матче», - сказал Пьянич, давая комментария для DAZN.

Отметим, что российский футбол оказался под санкциями ещё на стыке зимы и весны.

Напомним, что недавно Миралем Пьянич перешёл в клуб «Шарджа» (ОАЭ) из «Барселоны».