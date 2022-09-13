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Чемпионат мира по футболу 2022

​Пьянич: «Ничего не имею против российских игроков, но я не могу сыграть в этом матче»

 
13 Сентября 2022 • 15:42 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич снова выступил против проведения товарищеского матча против России.

Как известно, на прошлой неделе была анонсирована встреча россиян и боснийцев в Санкт-Петербурге. Она должна пройти в субботу, 19 ноября.

«Ничего не имею против российских игроков, но мы должны быть солидарными со всеми и отказаться от встречи с Россией. Я не могу сыграть в этом матче», - сказал Пьянич, давая комментария для DAZN.

Отметим, что российский футбол оказался под санкциями ещё на стыке зимы и весны.

Напомним, что недавно Миралем Пьянич перешёл в клуб «Шарджа» (ОАЭ) из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Миралем Пьянич
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Комментарии (1)
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Roni06
13 Сентября 2022 в 16:22
Ну и катись на хрен
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