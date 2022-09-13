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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Уэльса продлила контракт с главным тренером

 
13 Сентября 2022 • 11:08 Комментировать

Наставник национальной команды Уэльса Роб Пейдж договорился о пролонгации сотрудничества со сборной. 48-летний специалист поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным на четыре года. Об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Предыдущий договор Пейджа с валлийцами был действителен до конца текущего года. Роб возглавил национальную команду после ухода Райана Гиггза в ноябре 2020 года.

Сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в Катаре в квартете В. Соперниками подопечных Пейджа будут команды США, Англии и Ирана. Мундиаль стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Роб Пейдж
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