Президент ФА Боснии и Герцеговины сделал заявление по матчу с Россией

Глава Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович высказался на тему товарищеского поединка против национальной команды России.

«Сейчас все наши мысли должны быть о матче с Черногорией в Лиге наций. Мы должны победить и закрепиться на первом месте в группе, чтобы рассчитывать на выход в дивизион А.

Матч с Россией? В октябре состоится собрание, на котором мы обсудим этот вопрос», - передает слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, что некоторые боснийские игроки, в число которых входят Миралем Пьянич и Эдин Джеко, отказались от участия в спарринге с Россией. Матч запланирован на 19 ноября.