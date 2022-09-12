​В УЕФА прокомментировали возможность санкций в отношении боснийцев за матч с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины 19 ноября должна сыграть в Санкт-Петербурге против России. Анонс этого товарищеского матча повлёк за собой горячие разговоры. Так, например, Миралем Пьянич и Эдин Джеко выступили против игры с Россией, а некоторые боснийские футбольные функционеры выразили намерение добиваться отмены матча.

Дальше – больше. Появилась информация о том, что боснийцев в случае проведения матча в России могут ожидать те же футбольные санкции, с которыми столкнулись россияне. В УЕФА прокомментировали эту информацию.

Отвечая за вопрос «Спорт-Экспресса», в пресс-службе УЕФА сослались на своё прежнее заявление, не став ничего добавлять. Ранее, напомним, УЕФА говорил, что товарищеские матчи не входят в его компетенцию, поэтому Союз не может быть против организации встречи россиян и боснийцев.