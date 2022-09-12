На прошлой неделе был анонсирован товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина. Встреча должна состояться 19 ноября. При этом в Боснии не все поддержали игру против России. Среди тех, кто выступил против, оказались лидеры команды – Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

УЕФА не будет мешать проведению матча, поскольку товарищеские игры не входят в компетенцию Союза. Тем не менее, боснийская федерация после проведения игры может столкнуться с теми же санкциями, что и РФС. Об этом пишет местная газета Avaz.

По данным источника, УЕФА может исключить боснийские клубы из еврокубков, а сборную – из турниров под своей эгидой. Также Боснию и Герцеговину могут исключить из финансовых программ УЕФА.

«Получается так – Европа, США и прочие ввели санкции против России. Они до сих пор контактируют с русскими, но Россия не представлена в еврокубках. То же самое и с ноябрьским матчем: «вы можете играть, а потом поговорим», - пишет источник.