​Рианчо оценил возможность организации матча Россия – Испания

Сборная России попала под санкции УЕФА и ФИФА, поэтому в ближайшее время команда не будет проводить официальных матчей. Сборная всё же будет собираться и проводить сборы с товарищескими играми. Так, например, 24 сентября команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Кыргызстана.

Между тем, бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможности организации товарищеского матча между сборными России и Испании.

«Думаю, в связи со сложившейся ситуацией сейчас будет сложно или даже невозможно организовать товарищеский матч между Россией и Испанией», - высказался Рианчо, чьи слова приводит sport24.