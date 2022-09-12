Российский футбол столкнулся с санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборной России непросто находить соперников для товарищеских матчей. На днях был анонсирован ноябрьский матч российской национальной команды против Боснии и Герцеговины. Как и следовало ожидать, даже среди боснийцев не все поддерживают проведение этой игры.

Между тем, экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о возможности матча сборных России и Италии.

«Не думаю, что сейчас это возможно», - сказал Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что 24 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Кыргызстана.