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Чемпионат мира по футболу 2022

​Капелло высказался о возможности матча сборных России и Италии

 
12 Сентября 2022 • 15:16 Комментировать

Российский футбол столкнулся с санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборной России непросто находить соперников для товарищеских матчей. На днях был анонсирован ноябрьский матч российской национальной команды против Боснии и Герцеговины. Как и следовало ожидать, даже среди боснийцев не все поддерживают проведение этой игры.

Между тем, экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о возможности матча сборных России и Италии.

«Не думаю, что сейчас это возможно», - сказал Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.  

Напомним, что 24 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Кыргызстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Италии Сборная России
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