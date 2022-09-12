УЕФА не станет препятствовать проведению матча Россия – Босния и Герцеговина

На прошлой неделе было анонсировано проведение товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Команды должны сойтись лицом к лицу в Санкт-Петербурге в субботу, 19 ноября.

Журналисты Metaratings обратились за комментарием в УЕФА. В пресс-службе Союза сообщили, что товарищеские матчи сборных не входят в их компетенцию. Таким образом, УЕФА не будет препятствовать проведению матча.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине далеко не все поддерживают проведение матча против России. Так, например, Миралем Пьянич и Эдин Джеко, лидеры боснийской национальной команды, отказываются играть.