Аршавин: «Не исключаю, что матч Россия - Босния и Герцеговина может не состояться»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о товарищеском поединке сборных России и Боснии и Герцеговины, который запланирован на ноябрь.

«Не исключаю, что игра может не состояться. Под давлением всей Европы и УЕФА могут отменить игру. Но, если ее провести удастся, это будет удачей для футбола», - передает слова Андрея «РБ Спорт».

На прошлой неделе было объявлено о договоренности между РФС и Федерацией футбола Боснии и Герцеговины об организации спарринга. На эту новость негативно отреагировали Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Боснийские игроки выступили против товарищеской встречи с Россией.