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Чемпионат мира по футболу 2022

Глеб: «Хотел бы увидеть матч Беларусь - Россия»

 
12 Сентября 2022 • 06:13 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался насчет возможного товарищеского поединка между сборными Беларуси и России.

«Для нас провести спарринг с таким соперником - здорово. Россия сильный соперник. Я хотел бы увидеть этот матч! Посмотрел бы с удовольствием!» - передает слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что 24 сентября сборная России сыграет товарищескую встречу с национальной командой Кыргызстана. Кроме того, на ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланировано два спарринга – со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Глеб Сборная Беларуси
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