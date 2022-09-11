Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Стало известно, сколько РФС заплатит боснийцам за матч

 
11 Сентября 2022 • 14:17 Комментировать

На неделе был анонсирован товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины – он пройдёт 19 ноября. По данным телеграм-канала «Мутко против», за эту игру Российский футбольный союз заплатит боснийцам 190 тысяч евро.

Согласно рекомендациям от УЕФА, за матчи против команд такой категории нужно платить от 75 до 150 тысяч евро. Переплата РФС связана с политической ситуацией и лидерством боснийцев в своей группе Лиги наций.

По данным источника, в переговорах принимал участие Александр Алаев, хотя он не работает в РФС после занятия должности главы РПЛ.

Стоит сказать, что лидеры сборной Боснии – Миралем Пьянич и Эдин Джеко – выступили против игры с Россией.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Боснии И Герцеговины Александр Алаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
14:17 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, сколько РФС заплатит боснийцам за матч
12:50 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Надеюсь, что попаду в окончательный список сборной»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе хочет попасть в сборную России
10:42 · Чемпионат мира 2022
Карпин назвал два места, где может пройти матч Иран - Россия
10:24 · Чемпионат мира 2022
Карпин поблагодарил Боснию и Герцеговину за согласие провести матч со сборной России
08:11 · Чемпионат мира 2022
Блохин и Беланов призвали боснийцев бойкотировать матч с Россией 3
07:51 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис - о сборной России: «Давайте сыграем против Аргентины, против Месси» 1
07:05 · Чемпионат мира 2022
Мостовой отреагировал на отказ Джеко и Пьянича играть со сборной России
10 Сентября
15:37 · Чемпионат мира 2022
Жирков — про Джеко и Пьянича: «Пусть не играют» 2
14:59 · Чемпионат мира 2022
Ринат Билелетдинов: «Если Джеко и Пьянич не хотят играть с Россией, то пусть не играют»
14:42 · Чемпионат мира 2022
​Карпину задали вопрос об отказе Джеко и Пьянича играть с Россией
13:26 · Чемпионат мира 2022
Колосков — о Джеко и Пьяниче: «Два-три человека не играют ключевую роль в команде»
12:16 · Чемпионат мира 2022
Колосков допускает, что матч Россия - Босния и Герцеговина будет отменён 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Жезус и Коутиньо не вызваны в сборную Бразилии 2
11:14 · Чемпионат мира 2022
Газзаев отреагировал на отказ звёзд сборной Боснии и Герцеговины играть с Россией
Все новости
Рекомендуем