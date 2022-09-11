​Стало известно, сколько РФС заплатит боснийцам за матч

На неделе был анонсирован товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины – он пройдёт 19 ноября. По данным телеграм-канала «Мутко против», за эту игру Российский футбольный союз заплатит боснийцам 190 тысяч евро.

Согласно рекомендациям от УЕФА, за матчи против команд такой категории нужно платить от 75 до 150 тысяч евро. Переплата РФС связана с политической ситуацией и лидерством боснийцев в своей группе Лиги наций.

По данным источника, в переговорах принимал участие Александр Алаев, хотя он не работает в РФС после занятия должности главы РПЛ.

Стоит сказать, что лидеры сборной Боснии – Миралем Пьянич и Эдин Джеко – выступили против игры с Россией.