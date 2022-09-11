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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин назвал два места, где может пройти матч Иран - Россия

 
11 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать

Есть два места, в которых может состояться товарищеский поединок между сборными России и Ирана. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Тегеран или Доха? Да. Либо там, либо там», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

Напомним, что контрольный матч России против Ирана должен состояться в ноябре.

Ближайший спарринг подопечные Карпина проведут против национальной команды Кыргызстана. Матч состоится в Бишкеке 24 сентября.

На днях появилась информация по договоренности о товарищеском поединке с Боснией и Герцеговиной, однако некоторые боснийские игроки отказались ехать в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Ирана
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