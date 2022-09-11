Карпин поблагодарил Боснию и Герцеговину за согласие провести матч со сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин поблагодарил Боснию и Герцеговину за согласие провести товарищеский поединок этой осенью.

«По поводу угрозы срыва матча - без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника - Босния согласилась сыграть, спасибо большое», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии и Герцеговины отказываются ехать на матч в Россию. В их число входят звезды национальной команды нападающий Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич.

Проведение спарринга планируется на вторую половину ноября.