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Чемпионат мира по футболу 2022

Блохин и Беланов призвали боснийцев бойкотировать матч с Россией

 
11 Сентября 2022 • 08:11 Комментировать (1)

Легендарные советские нападающие Игорь Беланов и Олег Блохин отреагировали на возможное проведение товарищеского поединка между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины.

Во время заседания в Доме футбола легенды обратились к боснийским игрокам с призывом не участвовать в контрольной встрече с подопечными Валерия Карпина. Об этом в своих социальных сетях сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Ранее против проведения спарринга с российской командой высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины - полузащитник Миралем Пьянич и форвард Эдин Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Блохин Игорь Беланов Сборная Боснии И Герцеговины
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
11 Сентября 2022 в 08:56
а как же " о,спорт,ты- мир"?
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