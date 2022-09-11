Блохин и Беланов призвали боснийцев бойкотировать матч с Россией

Легендарные советские нападающие Игорь Беланов и Олег Блохин отреагировали на возможное проведение товарищеского поединка между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины.

Во время заседания в Доме футбола легенды обратились к боснийским игрокам с призывом не участвовать в контрольной встрече с подопечными Валерия Карпина. Об этом в своих социальных сетях сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Ранее против проведения спарринга с российской командой высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины - полузащитник Миралем Пьянич и форвард Эдин Джеко.