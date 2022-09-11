Канчельскис - о сборной России: «Давайте сыграем против Аргентины, против Месси»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал негативные высказывания со стороны боснийских футболистов Эдина Джеко и Миралема Пьянича касательно товарищеского матча с подопечными Валерия Карпина.

«Россия не должна опускаться до уровня Боснии Герцеговины. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси! Либо можно провести игру с колумбийцами или бразильцами», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что поединок сборных России и Боснии и Герцеговины запланирован на середину ноября. При этом есть вероятность, что противостояние будет отменено из-за негативной реакции в стане соперника.