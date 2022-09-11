Мостовой отреагировал на отказ Джеко и Пьянича играть со сборной России

Экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о нежелании звездных игроков сборной Боснии и Герцеговины участвовать в контрольном поединке против национальной команды России. Бойкот матче уже объявили полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

«Согласен с позицией, что во главе спорт, а не политика. Если Джеко и Пьянич говорят, что не поедут, то их нельзя заставить. Каждый вправе выбирать», - передает слова эксперта «Чемпионат».

На днях стало известно, что РФС договорился с Федерацией футбола Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского поединка. Матч запланирован на середину ноября.