Жирков — про Джеко и Пьянича: «Пусть не играют»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал нежелание лидеров Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича участвовать в товарищеском матче против российской команды.

«Пусть не играют, что я могу сказать», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина состоится 19 ноября. Но сначала подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Кыргызстана (24 сентября) и Ирана, игра с которым состоится также в ноябре.

Свой последний официальный на сегодняшний день матч сборная России провела в ноябре прошлого года против команды Хорватии, где уступила со счётом 0:1.