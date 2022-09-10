Ринат Билелетдинов: «Если Джеко и Пьянич не хотят играть с Россией, то пусть не играют»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на слова лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича и Эдина Джеко, ранее заявивших, что не хотят выходить на поле в предстоящем товарищеском матче против национальной команды России.

«Если Джеко и Пьянич не хотят играть с Россией, то пусть не играют. Вопрос принципиально решается на уровне федерации», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября. Также 24 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кыргызстана, а затем и с командой Ирана.