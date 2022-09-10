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Чемпионат мира по футболу 2022

Ринат Билелетдинов: «Если Джеко и Пьянич не хотят играть с Россией, то пусть не играют»

 
10 Сентября 2022 • 14:59 Комментировать

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на слова лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича и Эдина Джеко, ранее заявивших, что не хотят выходить на поле в предстоящем товарищеском матче против национальной команды России.

«Если Джеко и Пьянич не хотят играть с Россией, то пусть не играют. Вопрос принципиально решается на уровне федерации», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября. Также 24 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кыргызстана, а затем и с командой Ирана. 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины Миралем Пьянич Ринат Билялетдинов
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