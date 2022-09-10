​Карпину задали вопрос об отказе Джеко и Пьянича играть с Россией

На 19 ноября был назначен товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. Хавбек Миралем Пьянич и форвард Эдин Джеко, лидеры боснийской сборной, отказываются играть против российской национальной команды. Комментарий на этот счёт рал Валерий Карпин - тренер сборной России.

«Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте», - высказался Карпин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что матч между сборными России и Боснии и Герцеговины должен состояться в Санкт-Петербурге.

Стоит сказать, что российский футбол ещё на стыке зимы и весны оказался под санкциями УЕФА и ФИФА.