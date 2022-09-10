Колосков — о Джеко и Пьяниче: «Два-три человека не играют ключевую роль в команде»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича, ранее заявивших, что они не собираются участвовать в товарищеском матче против сборной России.

По мнению Колоскова, предстоящая игра может стать чётким посылом всему европейскому футбольному сообществу о том, что есть федерации, которые не согласны с санкциями по отношению к РФС.

«Два-три человека не играют ключевую роль в силе команды. Ну, не будет их, будут играть другие. В такой ситуации — не важно, каким будет состав. Главное, чтобы игра состоялась», — приводит слова Колоскова Sport24.

Матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября.