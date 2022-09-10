Колосков допускает, что матч Россия - Босния и Герцеговина будет отменён

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу недовольства игроков сборной Боснии и Герцеговины из-за организации товарищеского поединка против национальной команды России.

«Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит», - цитирует Колоскова «Спорт-экспресс».

Напомним, что против спарринга со сборной России высказались боснийские звезды Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

Контрольный поединок должен пройти на стадионе в Санкт-Петербурге 19 ноября.