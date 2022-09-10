Газзаев отреагировал на отказ звёзд сборной Боснии и Герцеговины играть с Россией

Экс-рулевой московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал недовольство некоторых футболистов национальной команды Боснии и Герцеговины на новость о товарищеском поединке с подопечными Валерия Карпина.

«Если есть договоренность, то матч обязательно пройдет. Кто-то не хочет участвовать? Это только его проблема, а не всей сборной. Эти высказывания - не более, чем лозунги», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что против проведения спарринга с Россией выступили звезды сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 19 ноября.