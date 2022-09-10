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Депутат Госдумы: «Есть силы, которые делают всё, чтобы матч с Боснией и Герцеговиной не состоялся»

 
10 Сентября 2022 • 10:58 Комментировать

Сборные России и Боснии и Герцеговины договорились о проведении контрольного поединка этой осенью. Своим мнением по этому поводу поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Не думаю, что все футболисты не хотят играть с Россией. Надеемся, матч состоится и они приедут в Россию. Хотя есть силы, которые делают все, чтобы он не состоялся», - передает слова политика «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что спарринг национальных команд состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

На 24 сентября у подопечных Валерия Карпина запланирован товарищеский поединок против сборной Киргизии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Дмитрий Свищев
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