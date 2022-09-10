Головин назвал фаворитов ЧМ-2022

Хавбек «Монако» и национальной команды России Александр Головин рассказал, кого считает фаворитом грядущего чемпионата мира в Катаре.

«По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-экспресса».

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре с ноября по декабрь нынешнего года. Сборная России была отстранена от борьбы за путевку на мундиаль.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются французские футболисты.