Украинский форвард Кравец - боснийским футболистам: «Вы не можете поехать играть в Россию»

Украинский форвард Артём Кравец негативно отреагировал на организацию контрольного поединка между сборными Боснии и Герцеговины и России. Он обратился к своим бывшим боснийским одноклубникам по турецкому клубу «Коньяспор».

«Я знаю вас как хороших и честных парней, вы не можете поехать играть туда», - написал Кравец в своих социальных сетях.

Ранее звезды сборной Боснии и Герцеговины – нападающий Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич – высказались против проведения спарринга с Россией.

Товарищеский матч запланирован на 19 ноября. Местом проведения игры утвержден стадион в Санкт-Петербурге.