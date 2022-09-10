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Чемпионат мира по футболу 2022

Украинец Малиновский отреагировал на матч Россия - Босния и Герцеговина

 
10 Сентября 2022 • 06:12 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал утверждение контрольного поединка между национальными командами России и Боснии и Герцеговины, который состоится этой осенью.

«Спорт вне политики. Точно», - оставил сообщение украинский футболист в социальных сетях.

Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 19 ноября. УЕФА не против проведения этой игры.

Добавим, что 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют гостевой спарринг с национальной командой Киргизии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Руслан Малиновский
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