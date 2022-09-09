В Катаре состоялось официальное открытие стадиона для финала ЧМ-2022

В Катаре состоялось торжественное открытие стадиона, на котором будет сыгран финальный матч чемпионата мира, он намечен на 18 декабря. Начнется уникальный турнир, который впервые пройдет в зимнее время года, 20 ноября.

Стадион «Лозайл» примет и несколько других матчей, в частности, первой игрой на нем будет поединок сборных Саудовской Аравии, для которой это также будет практически домашний турнир, с Аргентиной, матч состоится 22 ноября.

В общей сложности все матчи чемпионата мира пройдут на восьми стадионах - для скромного по размерам Каара это более чем достаточное количество арен.