​УЕФА отреагировал на проведение матча Россия – Босния и Герцеговина

19 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. На проведение этой игры отреагировал УЕФА. Фото письма было опубликовано в телеграм-канале «Мутко против».

В письме УЕФА не возражает против проведения этого матча. Отмечается, что товарищеские игры не являются ответственностью УЕФА, поэтому организация матча сборной России не идёт вразрез с решением относительно команды.

Напомним, что сборная России до дальнейшего уведомления была отстранена от матчей под эгидой УЕФА и ФИФА. Таким образом, проводить официальные игры в ближайшее время команда Валерия Карпина не сможет.