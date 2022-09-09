В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч против национальной команды Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. Информация размещена на официальном сайте боснийской футбольной федерации.

Ближайший матч сборная России проведёт в 24 сентября – против Кыргызстана на выезде.

Напомним, что российский футбол оказался под санкциями, из-за чего Российскому футбольному союзу (РФС) сложно находить соперников для товарищеских игр. Валерий Карпин недавно говорил, что в сложившейся ситуации нужно радоваться даже возможности провести игру в Кыргызстане.